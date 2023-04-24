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Компания-владелец бренда Louis Vuitton первой в Европе достигла рыночной стоимости в 500 миллиардов долларов

Общество
Компания-владелец бренда Louis Vuitton первой в Европе достигла рыночной стоимости в 500 миллиардов долларов

Производитель предметов роскоши LVMH первым среди компаний Европы стал стоить более 500 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Агентство Bloomberg считает, что компании принес успех рост спроса на предметы роскоши в Китае. Также сыграло свою роль укрепление евро к доллару. По итогам первого квартала 2023 года выручка компании выросла на 17% — до 21,035 млрд евро.

Французская транснациональная компания LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton является крупнейшим производителем предметов роскоши. Она владеет такими брендами, как Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Louis Vuitton, Hennessy, Chaumet.

Ранее сообщалось, что протестующие против пенсионной реформы заняли здание группы LVMH в Париже. Об этом информирует RT.
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