Пожилой рыбак утонул в реке Туньинка в Марий Эл

Происшествие зафиксировал очевидец, однако у него не было никакой возможности спасти утопающего. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства несчастного случая. Сотрудники Следственного комитета по данному факту проводят процессуальную проверку, добавили в пресс-службе ведомства.