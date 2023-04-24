Пожилой рыбак утонул в реке Туньинка в Марий Эл

Правоохранители выясняют подробности смерти 61-летнего мужчины, который утонул в реке Туньинка в Куженерском районе Марий Эл. Об этом уведомили в республиканском СУ СКР.
Как сообщает ИА «МедиаПоток», инцидент произошел в прошедшую субботу. По предварительным данным, гражданин занимался рыбной ловлей с лодки. В какой-то момент рыбак потерял равновесие и свалился в воду, поделились в региональном следкоме.
Происшествие зафиксировал очевидец, однако у него не было никакой возможности спасти утопающего. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства несчастного случая. Сотрудники Следственного комитета по данному факту проводят процессуальную проверку, добавили в пресс-службе ведомства.