Журналист Александр Невзоров: Украинское гражданство не дает привилегий в Европе

Бывший журналист Александр Невзоров* (признан иноагентом в РФ) дал интервью YouTube-каналу «А поговорить?». В беседе с Ириной Шихман* (признана иноагентом в РФ) он более подробно рассказал об украинском гражданстве. Публицист подчеркнул, что поддерживал бы Киев даже без этого документа.
Говоря о паспорте, он сделал акцент на том, что решение о его выдаче гражданам РФ принимает, в первую очередь, президент Украины Владимир Зеленский.
«Зеленский в результате наблюдений за моей, скажем так, позицией, моей работой, и, вероятно, руководствуясь какими-то своими соображениями решил предоставить мне украинское гражданство», — уверен Невзоров.
Публицист также поделился деталями общения с президентом. По его словам, он признался лидеру страны, что поддерживает позицию Киева, несмотря на обстоятельства. Он придерживался бы тех же принципов, даже если бы не получил гражданство.
Ведущая поинтересовалась, какие привилегии дает украинский паспорт. Невзоров заявил, что каких-либо преимуществ у этого документа нет. Впрочем, в них он не нуждается, так как уже давно пользуется гражданством европейской страны. Точное государство публицист не назвал.
Ранее прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в отношении бывшего журналиста. По версии правоохранителей, он занимался разжиганием ненависти или вражды.