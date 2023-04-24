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Washington Post: Запад счел киевский режим причастным к убийству российского политолога Дарьи Дугиной

Политика
Washington Post: Запад счел киевский режим причастным к убийству российского политолога Дарьи Дугиной

Чиновники западных государств убеждены в причастности украинского правительства к убийству российского политолога Дарьи Дугиной. Соответствующую информацию обнародовало издание Washington Post.

Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Федеральная служба безопасности РФ прежде с уверенностью указала, что за убийством стоят спецслужбы Украины, исполнитель теракта — Наталья Вовк.

«Западные чиновники заявили, что они ясно дали понять Зеленскому, что считают ответственными оперативников в его правительстве», — указывается в материале.

Ранее авторы издания отметили, что должностные лица на Украине подтверждают контроль Соединенных Штатов Америки над рядом военных операций.
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