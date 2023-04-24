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Решивших прокатиться на автобусе жителей Ямала теперь будет приветствовать Мишка-автоинспектор

Общество
Решивших прокатиться на автобусе жителей Ямала теперь будет приветствовать Мишка-автоинспектор

На боковой стороне ямальских автобусов с недавних пор красуются Мишки-госавтоинспекторы. Скоро они будут приветствовать местных жителей. Об этом сообщает «Ямал-медиа».

Социальная реклама о ПДД будет радовать глаз людей из Салехарда, Лабытнанги и Надыма. На боковой стороне автобуса изображены дорога и автомобиль, «зебра» и светофор, знаки пешеходного перехода и зверек-автоинспектор в черной фуражке. Мишка точно сумеет привлечь внимание к соблюдению правил дорожного движения! Водители послушаются такого автоинспектора и снизят скорость, а пешеходы приучатся переходить дорогу строго по зебре.

Ранее муниципалитеты Тверской области получили новые школьные автобусы.
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