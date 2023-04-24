Решивших прокатиться на автобусе жителей Ямала теперь будет приветствовать Мишка-автоинспектор

Социальная реклама о ПДД будет радовать глаз людей из Салехарда, Лабытнанги и Надыма. На боковой стороне автобуса изображены дорога и автомобиль, «зебра» и светофор, знаки пешеходного перехода и зверек-автоинспектор в черной фуражке. Мишка точно сумеет привлечь внимание к соблюдению правил дорожного движения! Водители послушаются такого автоинспектора и снизят скорость, а пешеходы приучатся переходить дорогу строго по зебре.