Решивших прокатиться на автобусе жителей Ямала теперь будет приветствовать Мишка-автоинспектор

На боковой стороне ямальских автобусов с недавних пор красуются Мишки-госавтоинспекторы. Скоро они будут приветствовать местных жителей. Об этом сообщает «Ямал-медиа».
Социальная реклама о ПДД будет радовать глаз людей из Салехарда, Лабытнанги и Надыма. На боковой стороне автобуса изображены дорога и автомобиль, «зебра» и светофор, знаки пешеходного перехода и зверек-автоинспектор в черной фуражке. Мишка точно сумеет привлечь внимание к соблюдению правил дорожного движения! Водители послушаются такого автоинспектора и снизят скорость, а пешеходы приучатся переходить дорогу строго по зебре.
Ранее муниципалитеты Тверской области получили новые школьные автобусы.