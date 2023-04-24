Bloomberg: государства ЕС не могут прийти к единому мнению в вопросах финансирования Украины

Страны Европейского союза разошлись в вопросе финансирования Киева. Речь идет о расходах на сумму один миллиард евро для помощи Украине.
Об этом 24 апреля пишет Bloomberg. В опубликованном материале журналисты американского издания ссылаются на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который выступил перед встречей начальников внешнеполитических ведомств стран Европы в Люксембурге. Стоит отметить, что Боррель не стал углубляться в подробности расхождений западных государств.
«Есть некоторые разногласия, но я уверен, что все понимают, что мы находимся в чрезвычайной ситуации», — заявил глава дипломатии Евросоюза.
Ранее Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда евро на предоставление Киеву боеприпасов до 31 мая текущего года. До этого Боррель выступил за немедленные поставки боеприпасов украинской стороне. Но позже появилась информация, что западные страны опасаются отсутствия на складах выделенных для ВСУ боеприпасов.