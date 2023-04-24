Bloomberg: государства ЕС не могут прийти к единому мнению в вопросах финансирования Украины

Ранее Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда евро на предоставление Киеву боеприпасов до 31 мая текущего года. До этого Боррель выступил за немедленные поставки боеприпасов украинской стороне. Но позже появилась информация, что западные страны опасаются отсутствия на складах выделенных для ВСУ боеприпасов.