Заксобрание Петербурга предложило Госдуме увеличить штрафы за рекламу секс-услуг до 500 тысяч рублей

Согласно документу, опубликованному в электронной базе ведомства, предлагается дополнить КоАП новой статьей. Законодатели предполагают, что в общественных местах должна быть запрещена любая реклама интимных услуг. К ней предлагается относить любые материалы с предложением секс-услуг, знакомств, отдыха с женщинами или мужчинами, с указанием контактной информации. Штраф для физических лиц составит до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч.