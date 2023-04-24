Заксобрание Петербурга предложило Госдуме увеличить штрафы за рекламу секс-услуг до 500 тысяч рублей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму РФ предложение о повышении штрафов за размещение рекламы сексуальных услуг, в том числе в скрытой форме.
Согласно документу, опубликованному в электронной базе ведомства, предлагается дополнить КоАП новой статьей. Законодатели предполагают, что в общественных местах должна быть запрещена любая реклама интимных услуг. К ней предлагается относить любые материалы с предложением секс-услуг, знакомств, отдыха с женщинами или мужчинами, с указанием контактной информации. Штраф для физических лиц составит до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч.
По мнению депутатов, такие меры позволят справиться с проблемой незаконной рекламы и порчи общественных пространств. В Санкт-Петербурге поверхности зданий, остановок общественного транспорта, водосточных труб испорчены объявлениями, отметили авторы проекта.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении сети «Мираторг» за рекламу табачных изделий.