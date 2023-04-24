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Минобороны России: в ночь на 24 апреля была пресечена попытка ВСУ атаковать базу Черноморского флота

Армия
Минобороны России: в ночь на 24 апреля была пресечена попытка ВСУ атаковать базу Черноморского флота

Киевские власти предприняли неудачную попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота России, расположенного в Севастополе. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

Атака с участием трех быстроходных катеров началась в ночь на понедельник, 24 апреля, в 03:30 по московскому времени. При этом судна оказались безэкипажными.

Как стало известно, силы противоподводно-диверсионного обеспечения РФ успели вовремя среагировать на действия противников. Украинские катера были уничтожены еще на подходе к Севастопольской бухте.

При этом ранее оборонное ведомство обнародовало кадры, на которых запечатлена ликвидация замаскированных позиций ВСУ. В соответствующей операции приняли участие российские истребители Су-25.
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