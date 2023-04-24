Выпускники «Школы медицинских клоунов» в Москве получили государственные дипломы

По словам Пивненко-Лукиной, выпускники школы прошли долгий путь от волонтерства к профессии клоуна, чтобы научиться эффективно снижать гормон стресса у тяжело больных пациентов. Недавно первые в России госдипломы медицинских клоунов были вручены в московской клинике НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина, сообщает FBM.ru.