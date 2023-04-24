Российские военные с помощью «Искандера» уничтожили до 60 боевиков «Грузинского легиона»

Вооруженные силы России уничтожили до шести десятков боевиков «Грузинского легиона» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по месту дислокации иностранных наемников был нанесен 21 апреля. Боевики размещались в переоборудованной под склад вооружения библиотеке в Константиновке.
В результате удара было уничтожено до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники. Тяжелые ранения получили около 20 наемников.
Боевики «Грузинского легиона» причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года. Подчеркивается, что у России есть сведения по каждому иностранному наемнику, причастному к убийству российских военных. Об этом информирует «Царьград».