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Российские военные с помощью «Искандера» уничтожили до 60 боевиков «Грузинского легиона»

Армия
Российские военные с помощью «Искандера» уничтожили до 60 боевиков «Грузинского легиона»

Вооруженные силы России уничтожили до шести десятков боевиков «Грузинского легиона» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по месту дислокации иностранных наемников был нанесен 21 апреля. Боевики размещались в переоборудованной под склад вооружения библиотеке в Константиновке.

В результате удара было уничтожено до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники. Тяжелые ранения получили около 20 наемников.

Боевики «Грузинского легиона» причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года. Подчеркивается, что у России есть сведения по каждому иностранному наемнику, причастному к убийству российских военных. Об этом информирует «Царьград».
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