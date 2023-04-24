Российские военные с помощью «Искандера» уничтожили до 60 боевиков «Грузинского легиона»

Боевики «Грузинского легиона» причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года. Подчеркивается, что у России есть сведения по каждому иностранному наемнику, причастному к убийству российских военных. Об этом информирует «Царьград».