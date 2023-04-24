Саудовская Аравия и Иран договорились об организации регулярных авиарейсов

Договоренность существует вне зависимости от существующего авиасообщения, обеспечивающего интересы мусульманских паломников.
Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш заявил, что Саудовская Аравия запросила запуск трех еженедельных рейсов между двумя странами на фоне улучшения двусторонних отношений.
«Полеты будут запущены независимо от договоренностей, существующих между двумя странами, о рейсах, перевозящих иранских паломников на церемонию хаджа в Саудовскую Аравию. Решение <…> принято с целью расширения сотрудничества», — добавил он.
Объявление сделано на фоне планов Ирана и Саудовской Аравии вновь открыть посольства и восстановить дипломатические отношения спустя семь лет после разрыва официальных связей.
Государства пошли на мировое соглашение 10 марта при посредничестве Китая. В совместном заявлении Тегеран и Эр-Рияд подчеркнули необходимость уважать национальный суверенитет и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани также заявил, что президент Ибрагим Раиси пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул Азиза с официальным визитом.
Он также заявил, что Тегеран и Эр-Рияд настаивают на реализации своих договоренностей о возобновлении деятельности посольств и что миссии начнут работу не позднее 9 мая.