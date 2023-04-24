Арестованные в Кузбассе за попытку поджога ж/д оборудования признались в еще двух деяниях

Парень и девушка, задержанные ранее в Анжеро-Судженске за попытку поджечь железнодорожное оборудование, признались в еще двух преступлениях, информирует Telegram-канал SHOT.
По сведениям источника, пара прежде уже хотела совершить похожие поджоги. В начале апреля, они пытались поджечь релейный и батарейный шкаф на перегоне «Анжерская-Западная — станция Чалы», однако цель преступникам не удалось довести до конца. Следствие на месте преступления обнаружило куски ткани и четыре бутылки с зажигательной смесью.
Второе деяние, в котором признались арестованные, – попытка совершить поджог на перегоне станций «Томск-1» и «Томск-2». Их целью был шкаф контактной сети для защиты от замыкания. За это преступление парню с девушкой обещали заплатить 25 тысяч рублей. Паре грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Ранее RT сообщал, что задержанный за государственную измену житель Севастополя планировал совершить теракт.