Арестованные в Кузбассе за попытку поджога ж/д оборудования признались в еще двух деяниях

Второе деяние, в котором признались арестованные, – попытка совершить поджог на перегоне станций «Томск-1» и «Томск-2». Их целью был шкаф контактной сети для защиты от замыкания. За это преступление парню с девушкой обещали заплатить 25 тысяч рублей. Паре грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».