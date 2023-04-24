Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава СБР Дагло заявил, что 90% военнослужащих ВС Судана выбыли из строя

Весь мир
Глава СБР Дагло заявил, что 90% военнослужащих ВС Судана выбыли из строя

Хартум, 24 апреля. Глава Сил быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло (Хамедти) принес извинения суданскому народу за происходящие в стране события, пишут арабские СМИ.

Во время беседы с информационным агентством Sky News Arabia командующий СБР рассказал, что вместо суданской армии сейчас воюют наемники, так как 90% военнослужащих были уволены.

«Они ведут бои на поражение, в то время как мы работаем с фиксированным планом и четкой тактикой. Например, в район Мохандесин мы не хотели входить и не включали его в нашу тактику, потому что там мирные жители», — добавил он.

Хамдан Дагло также попросил прощение у суданского народа за происходящие вооруженные столкновения в Хартуме.

«Я приношу извинения гражданам Судана, мы не хотели войны, но демократия имеет свою цену», — заключил он.

Ранее командующий СБР Дагло рассказал о нейтрализации 85% бронетехники ВС республики и почти всей военной авиации.
Мухаммад Хадман Дагло конфликт в судане хартум
Военкоры ФАН