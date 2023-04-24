Более тысячи вызовов поступило в скорую помощь Тюмени за выходные

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, всего за 22 и 23 апреля региональным медикам скорой помощи пришлось оказывать помощь 1035 жителям Тюмени и Тюменского района. При этом 527 вызовов относились к экстренным ситуациям, а остальные касались неотложной помощи, сообщает «Мегатюмень».