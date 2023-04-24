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Более тысячи вызовов поступило в скорую помощь Тюмени за выходные

Общество
Более тысячи вызовов поступило в скорую помощь Тюмени за выходные

Тюменские врачи и фельдшеры бригад скорой помощи работали не покладая рук в минувшие выходные дни.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, всего за 22 и 23 апреля региональным медикам скорой помощи пришлось оказывать помощь 1035 жителям Тюмени и Тюменского района. При этом 527 вызовов относились к экстренным ситуациям, а остальные касались неотложной помощи, сообщает «Мегатюмень».

Уточняется, что для оказания необходимой медицинской помощи в стационары за выходные дни были доставлены 476 пациентов. Диспетчеры в рабочее время перенаправили в региональные больницы 870 вызовов.
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