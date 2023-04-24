Экстренные службы возвращают слетевшую крышу многоквартирного дома на Дунайском проспекте

Крыша слетела у жилого многоквартирного дома на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 24 апреля, в понедельник.
В настоящий момент экстренные службы пытаются вернуть ее на место, указывается в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет. Поврежденной оказалась сделанная на крыше конструкция из досок, обтянутых полиэтиленом. Большинство из них упали, указывается в сообщении.
Ранее стало известно, что из горящего многоэтажного дома в Иркутске чудом удалось эвакуировать почти 50 человек.