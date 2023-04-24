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Президент Путин одобрил идею зампредседателя Совфеда Турчака об уравнивании доходов всех участников СВО

Политика
Президент Путин одобрил идею зампредседателя Совфеда Турчака об уравнивании доходов всех участников СВО

Первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак предложил полностью уравнять всех участников спецоперации. Соответствующую инициативу политик озвучил в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства предложение поддержал.

В частности, руководитель рабочей группы по вопросам СВО указал на необходимость привести доходы контрактников и мобилизованных к одному знаменателю. При этом глава государства поддержал идею, отметив важность оказания помощи военнослужащим вне зависимости от их статуса.

«Нам неважно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине, – вот это принципиальный вопрос. И нужно безусловно добиться этого равенства», — сказал Путин.

Меж тем стало известно о ликвидации склада с украинскими вооружениями в селе Солончаки, расположенном в Николаевской области. Российские артиллеристы нанесли точный удар по хранилищу, также ликвидировав 17 боевиков.
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