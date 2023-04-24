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Washington Post: должностные лица на Украине признают контроль США над рядом военных операций

Политика
Washington Post: должностные лица на Украине признают контроль США над рядом военных операций

Украинские должностные лица в частном порядке признают участие США в ряде военных операций. Об этом сообщает Washington Post.

Газета указывает, что представители киевского режима давно заявляют, что де-факто США контролируют некоторые военные операции. Как правило, Киев не использует переданные Вашингтону ракетные системы без предоставления координат американскими военными или без подтверждения с их стороны.

Ранее СМИ в США сообщали, что Пентагон и министерство юстиции США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.
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