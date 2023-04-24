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Лавина сошла на склад со взрывчаткой на Камчатке

Происшествия
Лавина сошла на склад со взрывчаткой на Камчатке

Снежная лавина сошла на склад со взрывчаткой на Камчатке, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Строение располагалось недалеко от рудника «Куркумоч». В результате происшествия погиб 57-летний мужчина.

Тело погибшего вытащили из-под завалов спасатели. Сообщается, что оперативные службы продолжают работать на месте схода лавины.

Ранее сообщалось, что в Крыму на побережье Черного моря был обнаружен 45 летний мужчина, погибший в результате детонации взрывного устройства. Отмечается, что смерть наступила на месте в результате полученных травм.
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