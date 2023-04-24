Снежная лавина сошла на склад со взрывчаткой на Камчатке, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Строение располагалось недалеко от рудника «Куркумоч». В результате происшествия погиб 57-летний мужчина.
Тело погибшего вытащили из-под завалов спасатели. Сообщается, что оперативные службы продолжают работать на месте схода лавины.
Ранее сообщалось, что в Крыму на побережье Черного моря был обнаружен 45 летний мужчина, погибший в результате детонации взрывного устройства. Отмечается, что смерть наступила на месте в результате полученных травм.