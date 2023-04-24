Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на Парад цветов в Нидерландах

Животные, фрукты, герои мультфильмов и кино, диковинные дома и даже шикарное вечернее платье — разноцветные арт-объекты из живых цветов прокатились по улицам нидерландского городка, собрав почти миллион зрителей.
16 передвижных платформ в сопровождении оркестров и аниматоров начали свое неторопливое, но шумное шествие от пляжа Нордвейка, взяв курс на центр Харлема. Один из зрителей цветочного парада поделился, что специально встал пораньше и приехал к старту парада, чтобы проводить удивительные скульптуры в путь.
«Это потрясающее зрелище. Цветочные фигуры на машинах и тот путь, который они собираются проехать, — это удивительно. Хочется рассмотреть каждый элемент. Это стоило того, чтобы встать рано утром, приехать сюда и насладиться красотой природы», — высказал уверенность зритель парада Мадхукер.
Участник Парада цветов Марник Оувеханд рассказал, что шествие каждый раз собирает сотни тысяч туристов со всего мира. По его словам, подготовка к празднику шла весь год. Цветочная колонна преодолела путь длиной 42 километра. Всемирно известный парад был впервые проведен в 1947 году, чтобы ободрить местных жителей после Второй мировой войны.