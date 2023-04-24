Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на Парад цветов в Нидерландах

Участник Парада цветов Марник Оувеханд рассказал, что шествие каждый раз собирает сотни тысяч туристов со всего мира. По его словам, подготовка к празднику шла весь год. Цветочная колонна преодолела путь длиной 42 километра. Всемирно известный парад был впервые проведен в 1947 году, чтобы ободрить местных жителей после Второй мировой войны.