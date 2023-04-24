Певец Бедрос Киркоров опроверг слухи о помолвке с новой помощницей

90-летний музыкант отметил, что девушка ему просто помогает и ни на что не претендует. По его словам, он ценит только ее заботу. Его жена Людмила Смирнова, например, не смогла поддержать его во время болезни и не приехала в больницу, в Москву. Певец вспоминает, что познакомился с помощницей на концерте Филиппа Киркорова.