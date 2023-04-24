Певец Бедрос Киркоров опроверг слухи о помолвке с новой помощницей

Певец Бедрос Киркоров в эфире «Звезды сошлись» ответил на слухи о его помолвке с помощницей Олесей.
90-летний музыкант отметил, что девушка ему просто помогает и ни на что не претендует. По его словам, он ценит только ее заботу. Его жена Людмила Смирнова, например, не смогла поддержать его во время болезни и не приехала в больницу, в Москву. Певец вспоминает, что познакомился с помощницей на концерте Филиппа Киркорова.
«Я увидел ее на концерте Филиппа, когда она передавала подарок. Мы там и познакомились. Прошлый год был очень нехорошим для меня. Мы потом встретились случайно на приеме у врача», — добавил певец.
Сама Олеся также опровергла сплетни. Девушка подтвердила слова Бедроса Киркорова о том, что они не пара.
Ранее стало известно, что певец Бедрос Киркоров решил подать на развод после 26 лет совместной жизни с супругой.