Сеть «Мираторг» ответит за незаконную рекламу табачных изделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России расследует дело о размещении рекламы систем для нагревания табака в магазинах торговой сети «Мираторг».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в одном и московских магазинов ритейлера были размещены рекламные материалы устройств нагревания табака. В ФАС подчеркнули, что это является нарушением закона «О рекламе». Фигурантами дела стали владельцы магазина и табачного бренда.
«Антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения "Закона о рекламе" в отношении как рекламодателя, так и рекламораспространителя», — заявили в службе.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении Аэрофлота из-за недостоверной рекламы услуги по перевозке лыж и сноубордов.