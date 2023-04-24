Сеть «Мираторг» ответит за незаконную рекламу табачных изделий

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в одном и московских магазинов ритейлера были размещены рекламные материалы устройств нагревания табака. В ФАС подчеркнули, что это является нарушением закона «О рекламе». Фигурантами дела стали владельцы магазина и табачного бренда.