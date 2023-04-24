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Сеть «Мираторг» ответит за незаконную рекламу табачных изделий

Общество
Сеть «Мираторг» ответит за незаконную рекламу табачных изделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России расследует дело о размещении рекламы систем для нагревания табака в магазинах торговой сети «Мираторг».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в одном и московских магазинов ритейлера были размещены рекламные материалы устройств нагревания табака. В ФАС подчеркнули, что это является нарушением закона «О рекламе». Фигурантами дела стали владельцы магазина и табачного бренда.

«Антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения "Закона о рекламе" в отношении как рекламодателя, так и рекламораспространителя», — заявили в службе.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Аэрофлота из-за недостоверной рекламы услуги по перевозке лыж и сноубордов.
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