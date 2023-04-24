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В Москве задержали подозреваемую в жестоком убийстве новорожденного

Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в жестоком убийстве новорожденного

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве женщину, которую подозревают в убийстве своего новорожденного сына. Об этом сообщает mk.ru.

По предварительным данным, женщина родила ребенка в туалете электропоезда, нанесла ему ножевые ранения в области горла. После этого она засунула в рот ребенка бумажный сверток и оставила в туалете.

Предполагается, что преступницей является 24-летняя уроженкой города Чехов в Московской области. По одной из версий у нее имеются проблемы с психическим здоровьем. Также известно, что у задержанной есть старший сын.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
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