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Музыкант Вадим Степанцов поддержал предложение актеру Даниле Козловскому посетить Донбасс

Общество
Музыкант Вадим Степанцов поддержал предложение актеру Даниле Козловскому посетить Донбасс

Режиссер Вера Соколова посоветовала актеру Даниле Козловскому посетить Донбасс, чтобы прекратить разгорающийся вокруг него скандал. Эту идею в беседе с корреспондентом ФАН поддержал и создатель музыкальной группы «Бахыт-Компот», автор текстов для групп «Браво», «На-На» и «Тату» Вадим Степанцов.

По мнению собеседника, такой визит действительно может послужить прекрасным индикатором патриотической позиции артиста.

«Вполне здравое предложение. Поездку в Донбасс в качестве покаяния я давно уже предлагаю всем коллегам по рок- и поп-цеху в виде индикатора “свой — чужой”», — сказал музыкант.
Музыкант Вадим Степанцов поддержал предложение актеру Даниле Козловскому посетить Донбасс

Вадим Степанцов также отметил, что и сам очень давно озвучивает схожее мнение. Впрочем, по его словам, коллеги не торопятся прислушаться к нему.

«Я не Владимир Путин и даже не Филипп Киркоров. Я сижу на своем маленьком шесточке и тихонечко брюзжу, так что особенно и не следует такому предложению никто их тех, кто, либо с фигой в кармане — затаившийся внутренний релокант, либо не определился, либо струсил — испугался осуждения в цехе. Никто не последовал моему совету. Однако, поскольку Козловский — более крупная фигура, чем те товарищи, с которыми я пытаюсь вести полемику, думаю, ему стоит больше обращаться внимание на такие предложения», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он добавил, что в настоящий момент для его команды достаточно непросто посещать Донбасс. Однако, артист и его единомышленники находят возможность обозначить свою патриотическую позицию.

«Путь даже на один-два концерта в Донбассе — вырывать неделю из рабочего графика музыкантов, а они не могут себе этого позволить. Зато в Москве и ближайших регионах и выступали и планируем. Перед ранеными бойцами, в воинских частях. В августе ездили на Белгородчину. Там у нас был недельный тур. Так что практика продолжается», — сказал поэт.
Музыкант Вадим Степанцов поддержал предложение актеру Даниле Козловскому посетить Донбасс

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об идее исключить английский язык из школьной программы. Парламентарий назвал такое предложение абсолютным мракобесием.
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