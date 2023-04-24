Музыкант Вадим Степанцов поддержал предложение актеру Даниле Козловскому посетить Донбасс

Режиссер Вера Соколова посоветовала актеру Даниле Козловскому посетить Донбасс, чтобы прекратить разгорающийся вокруг него скандал. Эту идею в беседе с корреспондентом ФАН поддержал и создатель музыкальной группы «Бахыт-Компот», автор текстов для групп «Браво», «На-На» и «Тату» Вадим Степанцов.
По мнению собеседника, такой визит действительно может послужить прекрасным индикатором патриотической позиции артиста.
«Вполне здравое предложение. Поездку в Донбасс в качестве покаяния я давно уже предлагаю всем коллегам по рок- и поп-цеху в виде индикатора “свой — чужой”», — сказал музыкант.
Вадим Степанцов также отметил, что и сам очень давно озвучивает схожее мнение. Впрочем, по его словам, коллеги не торопятся прислушаться к нему.
«Я не Владимир Путин и даже не Филипп Киркоров. Я сижу на своем маленьком шесточке и тихонечко брюзжу, так что особенно и не следует такому предложению никто их тех, кто, либо с фигой в кармане — затаившийся внутренний релокант, либо не определился, либо струсил — испугался осуждения в цехе. Никто не последовал моему совету. Однако, поскольку Козловский — более крупная фигура, чем те товарищи, с которыми я пытаюсь вести полемику, думаю, ему стоит больше обращаться внимание на такие предложения», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что в настоящий момент для его команды достаточно непросто посещать Донбасс. Однако, артист и его единомышленники находят возможность обозначить свою патриотическую позицию.
«Путь даже на один-два концерта в Донбассе — вырывать неделю из рабочего графика музыкантов, а они не могут себе этого позволить. Зато в Москве и ближайших регионах и выступали и планируем. Перед ранеными бойцами, в воинских частях. В августе ездили на Белгородчину. Там у нас был недельный тур. Так что практика продолжается», — сказал поэт.
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