Кардиолог Сергей Васильев рассказал, как ослабить влияние магнитной бури метеозависимым людям

Земля прошлой ночью подверглась воздействию сильнейшей магнитной бури. Сейчас она сохраняется на высоком уровне. О том, как минимизировать негативное влияние этого явления, рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Сергей Васильев.
Как пишет Life, магнитная буря является серьезным стрессом для организма, противостоять которому человек еще не умеет. Поэтому, как считает эксперт, в период такого стресса следует ограничить те стрессы, с которыми мы можем бороться. Нужно отказаться от употребления спиртного, избегать переохлаждения или перегрева, добавил врач.
По словам Васильева, во время активности магнитной бури нужно воздержаться от чрезмерных физических нагрузок, работы на даче, а важные дела и совещания перенести на другой день. Кроме того, медик советует для снижения накала этого стресса принять теплую ванну, сократить свой рабочий день и раньше лечь спать.