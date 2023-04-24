Кардиолог Сергей Васильев рассказал, как ослабить влияние магнитной бури метеозависимым людям

По словам Васильева, во время активности магнитной бури нужно воздержаться от чрезмерных физических нагрузок, работы на даче, а важные дела и совещания перенести на другой день. Кроме того, медик советует для снижения накала этого стресса принять теплую ванну, сократить свой рабочий день и раньше лечь спать.