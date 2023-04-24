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Минобороны России поделилось кадрами уничтожения замаскированных позиций ВСУ российскими Су-25

Армия
Минобороны России поделилось кадрами уничтожения замаскированных позиций ВСУ российскими Су-25

Минобороны России в своем официальном Telegram-канале выложило видеозапись уничтожения замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими штурмовиками Су-25.

На видео продемонстрировано, как штурмовики готовятся ко взлету — загружаются 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами. После подготовки они летят к цели и наносят удары по замаскированным позициями ВСУ.

Ракеты пускались парами на небольшой высоте. После выполнения боевой задачи, штурмовики совершили крутой маневр и возвратились на аэродром. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Прежде RT сообщал о том, как применяется истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне СВО.
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