Россия призвала Армению и Азербайджан соблюдать имеющиеся договоренности

Кроме того, МИД РФ предостерег представителей Запада и их агентов от попыток раскачки ситуации. Министерство отметило, что Россия готова оказать Еревану и Баку все необходимое содействие как на политическом уровне, так и на земле — с участием российского миротворческого контингента.