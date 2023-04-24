Россия призвала Армению и Азербайджан соблюдать имеющиеся договоренности

В понедельник, 24 апреля, МИД РФ опубликовал документ, в котором призвал армянскую и азербайджанскую стороны соблюдать имеющиеся договоренности и прекратить нарушать базовые положения трехстороннего заявления 2020 года.
Представители внешнеполитического министерства отмечают рост числа различных инцидентов и нарушений режима прекращения огня в Карабахе, из-за чего регулярно гибнут люди с обеих сторон. Также Москва обеспокоена агрессивной риторикой, которую начали чаще использовать политики стран Закавказья в публичном пространстве.
«Призываем стороны незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям», — говорится в заявлении российского дипведомства.
Кроме того, МИД РФ предостерег представителей Запада и их агентов от попыток раскачки ситуации. Министерство отметило, что Россия готова оказать Еревану и Баку все необходимое содействие как на политическом уровне, так и на земле — с участием российского миротворческого контингента.
Также Дмитрий Песков заявил, что представители республик Закавказья обязаны строго соблюдать «безальтернативные трехсторонние договоренности». Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия будет продолжать выполнять роль посредника в вопросе урегулирования отношений между Баку и Ереваном.
Ранее США заявили о готовности помочь республикам урегулировать ситуацию вокруг КПП в Лачинском коридоре. По словам американского посла в Армении Кристины Квин, установление КПП на границе «подрывает мирный процесс».