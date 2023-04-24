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Россия призвала Армению и Азербайджан соблюдать имеющиеся договоренности

Политика
Россия призвала Армению и Азербайджан соблюдать имеющиеся договоренности

В понедельник, 24 апреля, МИД РФ опубликовал документ, в котором призвал армянскую и азербайджанскую стороны соблюдать имеющиеся договоренности и прекратить нарушать базовые положения трехстороннего заявления 2020 года.

Представители внешнеполитического министерства отмечают рост числа различных инцидентов и нарушений режима прекращения огня в Карабахе, из-за чего регулярно гибнут люди с обеих сторон. Также Москва обеспокоена агрессивной риторикой, которую начали чаще использовать политики стран Закавказья в публичном пространстве.

«Призываем стороны незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям», — говорится в заявлении российского дипведомства.

Кроме того, МИД РФ предостерег представителей Запада и их агентов от попыток раскачки ситуации. Министерство отметило, что Россия готова оказать Еревану и Баку все необходимое содействие как на политическом уровне, так и на земле — с участием российского миротворческого контингента.

Также Дмитрий Песков заявил, что представители республик Закавказья обязаны строго соблюдать «безальтернативные трехсторонние договоренности». Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия будет продолжать выполнять роль посредника в вопросе урегулирования отношений между Баку и Ереваном.

Ранее США заявили о готовности помочь республикам урегулировать ситуацию вокруг КПП в Лачинском коридоре. По словам американского посла в Армении Кристины Квин, установление КПП на границе «подрывает мирный процесс».
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