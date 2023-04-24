Бойцы ВСУ выпустили 22 снаряда по территории Донецка

Украинские военнослужащие выпустили 22 снаряда по территории Донецка в понедельник утром. Об этом свидетельствуют данные представительства республики в Совместном центре контроля и координации.
Атаке со стороны бойцов ВСУ подверглись Куйбышевский и Петровский районы. В ходе обстрела противники использовали боеприпасы калибром 155 миллиметров, который присущ «натовским» вооружениям.
По имеющейся информации, украинские боевики выпустили восемь снарядов в сторону села Нетайлово. Еще 14 ракет отправили в сторону поселка Курахово.
К текущему моменту никаких сведений о пострадавших и раненых не поступало. Также не сообщалось о нанесенном ущербе.
В ночь на 24 апреля в небе над Севастополем ликвидировали вражеский беспилотник. Из-за взрыва в четырех жилых домах выбило стекла, сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.