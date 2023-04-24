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Глава Минфина РФ Силуанов: Если страны ЕС запретят экспорт в Россию, то купим товары у дружественных стран

Экономика
Глава Минфина РФ Силуанов: Если страны ЕС запретят экспорт в Россию, то купим товары у дружественных стран

Если страны Евросоюза введут запрет на экспорт своей продукции в Россию, то РФ просто будет покупать товары у дружественных стран. Об этом заявил глава российского Министерства финансов Антон Ситуанов.

Глава ведомства также сообщил, что Россия перешла на использование национальных валют в расчетах, так как доллар утратил резервный статус. Он также отметил, что использование подобного способа является приоритетным для Российской Федерации из-за опасности, которую несут американские «баксы».

Силуанов ранее заявил, что все финансовые обязательства России будут выполнены. Он также отметил, что российский бюджет пополнился на 2,5 триллиона рублей за счет дополнительных доходов.
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