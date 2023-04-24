Глава Минфина РФ Силуанов: Если страны ЕС запретят экспорт в Россию, то купим товары у дружественных стран

Если страны Евросоюза введут запрет на экспорт своей продукции в Россию, то РФ просто будет покупать товары у дружественных стран. Об этом заявил глава российского Министерства финансов Антон Ситуанов.
Глава ведомства также сообщил, что Россия перешла на использование национальных валют в расчетах, так как доллар утратил резервный статус. Он также отметил, что использование подобного способа является приоритетным для Российской Федерации из-за опасности, которую несут американские «баксы».
Силуанов ранее заявил, что все финансовые обязательства России будут выполнены. Он также отметил, что российский бюджет пополнился на 2,5 триллиона рублей за счет дополнительных доходов.