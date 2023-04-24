Пожар площадью 800 квадратных метров вспыхнул в цехе деревообработки в Вологде

Пожар площадью 800 квадратных метров произошел в цехе деревообработки в Вологде. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по региону.
Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Место инцидента покинули 50 сотрудников предприятия. Жертв происшествия нет, указали в МЧС.
«Сообщение о пожаре в цехе деревообработки поступило в 10:42 мск, площадь пожара достигла 800 кв. м. самостоятельно эвакуировались 50 человек, никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из горящего многоквартирного дома в Иркутске чудом удалось спасти около 50 человек.