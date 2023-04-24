ЧВК «Вагнер» ведет бои за железной дорогой в районе девятиэтажек в западных районах Бахмута

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных кварталах Бахмута (Артемовска). О положении дел в населенном пункте и действиях «оркестра» рассказал военный корреспондент РИА Новости.
«Музыканты» ведут бои за железной дорогой, где наблюдается основное продвижение, объяснил военкор. Рядом расположен район с девятиэтажными домами.
«Три дня назад зашли за "железку" на девятиэтажки. Это где-то метров 300 от железной дороги... 200 (Метров — Прим. Ред.). Зачистили, сейчас двигаемся на запад», — рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер».
Главной целью ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) является «перемалывание» украинской армии. Подобное необходимо для того, чтобы не дать ВСУ собраться в контрнаступление, ранее заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.