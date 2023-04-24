ЧВК «Вагнер» ведет бои за железной дорогой в районе девятиэтажек в западных районах Бахмута

Главной целью ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) является «перемалывание» украинской армии. Подобное необходимо для того, чтобы не дать ВСУ собраться в контрнаступление, ранее заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.