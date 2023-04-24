Военный аналитик Алексей Анпилогов: «Гром-2» — опасное оружие ВСУ, с которым можно и нужно бороться

Как заявил 24 апреля глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, руководство ВСУ перебросило в подконтрольный Киеву город Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Как сообщил ФАН военный аналитик Алексей Анпилогов, это довольно опасное, хотя и не смертельное для нашей ПВО оружие.
«Украинские боевики перебросили во временно оккупированный ими город Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», — заявил Рогов.
Дальность действия комплекса, уточнил он, составляет до 300 километров.
Он уточнил, что все эти действия вновь подтверждают, что ВСУ должны быть отброшены как можно дальше от Запорожской области РФ. Ранее сообщалось, что украинские войска сосредоточили большие силы рядом с городом Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожья. На передовой здесь сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков. Сюда же стягивается тяжелая военная техника, в том числе танки.
Рогов также заявлял, что украинская армия может приурочить начало контрнаступления ко дню смерти Гитлера — 30 апреля. По его словам, ВСУ собираются форсировать Днепр возле Новой Каховки или Энергодара. Упоминание комплекса «Гром-2» впервые появилось в официальных сводках 30 сентября 2022-го. Минобороны РФ сообщило о нанесении удара и уничтожении цехов предприятия «Южмаш» в Днепропетровске. На этой площадке производилась сборка ракет для комплексов «Точка-У» и «Гром-2».
Как сообщил ФАН военный аналитик, глава аналитического центра «основание» Алексей Анпилогов, российские ПВО уже научились успешно сбивать украинские ракеты, выпущенные «Громом-2».
«Безусловно, «Гром-2» — это оружие опасное, и его не стоит недооценивать. Это классический оперативно-тактический комплекс, теоретически его даже можно поставить в один ряд с российским «Искандером». Конечно, не без оговорок, но по дальности действия и по эффективности они вполне сопоставимы. Как показала практика, наши «Искандеры» украинское ПВО перехватывать не может, а ракеты, выпущенные «Громами», наши войска вполне успешно перехватывают. Это говорит о том, что у украинцев еще не настолько эффективная система прорыва ПВО», — указал Анпилогов.
По словам эксперта, комплекс «Гром-2» разрабатывался «Южным машиностроительным заводом» в Днепропетровске по заказу Саудовской Аравии, власти которой были недовольны работой западных комплексов ПВО типа «Пэтриот».
«С технической точки зрения, «Гром-2» — это дальнейшее развитие такого украинского зенитно-ракетного-комплекса, как «Сапсан», также разрабатывавшегося «Южмашем». С начала военной спецоперации РФ, все разработки по комплексу «Гром-2» были использованы для снабжения ВСУ. Думаю, они будут использоваться противником по мере его возможностей, он будет стараться поразить важнейшие ключевые цели на территории РФ, причем на глубину до 500 километров. Если посмотреть на один из последних пусков «Грома-2», то ракета, сбитая нашей ПВО над Феодосией, летела аж с юга Одесской области. То есть, она пролетела фактически надо всем Крымским полуостровом. Это само по себе создает очень серьезное напряжение для российской ПВО», — отметил аналитик.
Как сообщил Анпилогов, все последние случаи сбития нашими военными ракет «Грома-2» показывают, что это — все же не смертельное оружие, с ним «вполне можно и нужно бороться».
Напомним, в состав ОТРК «Гром-2» входят самоходная пусковая установка, баллистические ракеты класса «земля-земля», пункт управления и т. д. Комплекс способен самостоятельно перемещаться между позициями и за несколько минут производить развертывание. На головной машине размещена подъемная пусковая установка для двух контейнеров с ракетами и вспомогательное оборудование.
Ракета «Грома» имеет удлиненный корпус, стартовая масса изделия — около 3 тонн, из них 480 килограммов приходится на боевую часть. Для ракеты разработан новый твердотопливный двигатель, позволяющий увеличить дальность пуска до 500 кило метров. Также ракета оснащена системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Проект «Гром» украинцам удалось довести до полигонных испытаний, но из-за различных проблем его дальнейшая реализация застопорилась.