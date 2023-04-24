Военный аналитик Алексей Анпилогов: «Гром-2» — опасное оружие ВСУ, с которым можно и нужно бороться

Он уточнил, что все эти действия вновь подтверждают, что ВСУ должны быть отброшены как можно дальше от Запорожской области РФ. Ранее сообщалось, что украинские войска сосредоточили большие силы рядом с городом Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожья. На передовой здесь сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков. Сюда же стягивается тяжелая военная техника, в том числе танки.