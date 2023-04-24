Косметолог Амина Бердова назвала самые бесполезные процедуры красоты для кожи

Некоторые косметические процедуры могут оказаться напрасной тратой денег. Косметолог Амина Бердова объяснила, каких манипуляций лучше избегать.
В беседе с изданием Marie Claire она указала на массаж лица. По ее словам, он позволяет избавиться от отеков, однако не поможет против морщин. Бердова отметила, что даже тонизирующий эффект от процедуры надолго не сохранится.
По словам косметолога, стоит отказаться и от глубоких пилингов. Такой метод борьбы с изменениями на коже грозит появлением гиперпигментации и рубцов, отмечает врач. Распаривание кожи, по ее словам, также нельзя назвать эффективным.
Обертывания также не помогут избавиться от лишнего веса в долгосрочной перспективе. Эта процедура поможет убрать только лишнюю жидкость в организме. Несмотря на это, когда баланс восстановится, все килограммы вернутся, говорит эксперт.
В противовес этому способу есть ряд действенных методов. Например, диета. Ранее врач Екатерина Кашух сообщила о норме овощей и фруктов в рационе человека.