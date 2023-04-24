Финляндия ищет альтернативу российским поставщикам топлива для АЭС

Финляндия планирует отказаться от топлива для атомных электростанций из России, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто во время выступления в Люксембурге.
По словам дипломата, финские власти ищут новых поставщиков среди западных стран. Полный переход на новые источники топлива потребует времени, подчеркнул министр.
«Страны, которые зависят от российского топлива, вроде Финляндии, планируют отказаться от этого (российского. — Прим. ред.) топлива в пользу западных производителей», — сообщил Хаависто в трансляции внешнеполитического ведомства ЕС.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о заинтересованности многих стран в плавучих АЭС из России.