В аэропорту Внуково задержали мужчину с двумя гранатами в рюкзаке

Две гранаты нашли в рюкзаке у пассажира рейса Москва-Якутск. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По предварительным данным, при сканировании багажа интерскопом были обнаружены два подозрительных предмета. Сразу после того, как сотрудники аэропорта увидели гранаты на рентгене, вся прилегающая территория была оцеплена.
На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН. Ими было установлено, что гранаты — всего лишь муляж.
Стоит отметить, что в Якутск мужчина улететь не смог. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее муляж бомбы обнаружили под машиной главы пожарной части Кольской горно-металлургической компании Тараса Шамрая. Гражданин вызвал сотрудников ОМОН и ФСБ, чтобы проверить взрывоопасный предмет.