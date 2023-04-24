Экоактивисты во время митингов против добычи нефти и газа заблокировали движение в центре Лондона

Уже в понедельник дороги в самом центре города заполонили митингующие – автомобилям было не проехать. Народ требовал прекращения нефтяных и газовых проектов в Великобритании. Также сторонники движения протестовали в знак солидарности с политическими заключенными в Великобритании. Те попали в тюрьму из-за несогласия с властями по поводу выдачи новых лицензий на нефтегазовые проекты.