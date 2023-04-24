Экоактивисты во время митингов против добычи нефти и газа заблокировали движение в центре Лондона

В Великобритании экоактивисты Just Stop Oil устроили митинг против добычи нефти и газа. Чтобы быть услышанными, они рискнули заблокировать движение в центре Лондона. Об этом говорится в заявлении движения.
Уже в понедельник дороги в самом центре города заполонили митингующие – автомобилям было не проехать. Народ требовал прекращения нефтяных и газовых проектов в Великобритании. Также сторонники движения протестовали в знак солидарности с политическими заключенными в Великобритании. Те попали в тюрьму из-за несогласия с властями по поводу выдачи новых лицензий на нефтегазовые проекты.
Марш начался в 07:00 (09:00 мск) в самых разных уголках Лондона, включая Вест-Энд, южную и западную части британской столицы. В понедельник в 12:00 (15:00 мск) демонстранты планируют марш от парламентской площади к зданию нефтегазовой компании Shell. Они теперь хотят потребовать «прекращения эры ископаемого топлива».
Ранее экоактивисты того же движения Just Stop Oil в английском городе Шеффилде сорвали матч по снукеру, облив краской бильярдный стол.