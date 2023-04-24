Пьяного петербуржского пенсионера задержали за эксгибиционизм на детской площадке

Петербургские правоохранители 23 апреля, около половины шестого вечера, получили сообщение от жителя Северной столицы. Мужчина сообщил, что на детской площадке между школой и детсадом на улице Шелгунова неизвестный обнажается в присутствии горожан.
Как информирует интернет газета «Нева.Тудэй», приехав к месту инцидента, работники органов охраны правопорядка произвели задержание 68-летнего пенсионера. Пожилой гражданин находился при этом в нетрезвом виде.
По факту произошедшего сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате проверки подозрительного мужчины по своей базе данных полицейские также установили, что ранее фигурант был неоднократно судим. Правонарушитель проходил по делам о кражах.