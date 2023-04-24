Пьяного петербуржского пенсионера задержали за эксгибиционизм на детской площадке

По факту произошедшего сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате проверки подозрительного мужчины по своей базе данных полицейские также установили, что ранее фигурант был неоднократно судим. Правонарушитель проходил по делам о кражах.