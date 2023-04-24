Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС нужно предотвратить конфронтацию США с Китаем

Европа должна сыграть роль в предотвращении конфронтации США и Китая, которая может перерасти в конфликт. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава европейский дипломатии указал, что мировая система находится под угрозой фрагментации, которая подразумевает разделение на большие блоки вокруг США и Китая. Их формирование обернется созданием двух разных технологических экосистем и потенциальной опасностью перерастания ситуации в конфликт. Роль Европы состоит в предотвращении этого, указал Боррель.
«Что бы вы ни думали о Китае, без него нельзя обойтись в таких глобальных вопросах, как климат или задолженность бедных стран», — подчеркнул он.
Боррель отметил, что Китай является для ЕС экономическим конкурентом, как и другие страны. По его словам, в том числе речь идет о США.
Ранее он сообщил, что Евросоюз пока не готов согласовать очередной пакет санкций против России. Об этом информирует RT.