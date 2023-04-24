Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС нужно предотвратить конфронтацию США с Китаем

Глава европейский дипломатии указал, что мировая система находится под угрозой фрагментации, которая подразумевает разделение на большие блоки вокруг США и Китая. Их формирование обернется созданием двух разных технологических экосистем и потенциальной опасностью перерастания ситуации в конфликт. Роль Европы состоит в предотвращении этого, указал Боррель.