Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в московской электричке

Как пояснили в ведомстве, тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти было найдено пассажирами в туалете вагона электропоезда, проезжавшего в этот момент через район «Нижегородский» около шоссе Фрезер, сообщает «Утро Ньюс».