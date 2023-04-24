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Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в московской электричке

Происшествия
Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в московской электричке

Прокуратура Москвы инициировала проверку в связи с трагическим инцидентом на территории района «Нижегородский» Юго-Восточного административного округа.

Как пояснили в ведомстве, тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти было найдено пассажирами в туалете вагона электропоезда, проезжавшего в этот момент через район «Нижегородский» около шоссе Фрезер, сообщает «Утро Ньюс».

Для выяснения обстоятельств трагического инцидента, а также причастных к смерти новорожденного лиц проводится прокурорская проверка. К расследованию подключились представители компетентных органов.
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