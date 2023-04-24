DefenceWeb: Строительство стены на границе ЮАР и Мозамбика будет возобновлено

Претория, 24 апреля. Власти провинции Квазулу-Натал в восточной части ЮАР возобновят строительство стены на границе с Мозамбиком с целью пресечения незаконного товарооборота и кражи автомобилей. Об этом сообщает информационный портал DefenceWeb.
По заявлению местных органов власти, борьба с контрабандистами занимает важную роль на повестке дня. Значительная часть украденных транспортных средств и нелегальных товаров перевозится через границу с Мозамбиком.
В связи с неспокойной обстановкой возведение разграничительного барьера между двумя странами будет продолжено. Около трех лет назад строительный проект, который включал в себя 156 бетонных заграждений, был приостановлен из-за нехватки финансирования. Теперь же патрульные консультируются у жителей окрестностей и определяют часто используемые автоугонщиками места, чтобы возвести стены и пресечь незаконную активность.
Ранее вопросы безопасности на приграничных территориях обсуждали представители Центральноафриканской Республики и Камеруна. С целью создания более спокойной обстановки на линии соприкосновения республик и защиты граждан от боевиков было принято решение о демаркации сотен километров общей границы.