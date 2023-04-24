DefenceWeb: Строительство стены на границе ЮАР и Мозамбика будет возобновлено

В связи с неспокойной обстановкой возведение разграничительного барьера между двумя странами будет продолжено. Около трех лет назад строительный проект, который включал в себя 156 бетонных заграждений, был приостановлен из-за нехватки финансирования. Теперь же патрульные консультируются у жителей окрестностей и определяют часто используемые автоугонщиками места, чтобы возвести стены и пресечь незаконную активность.