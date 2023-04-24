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Министр финансов России Силуанов: цифровой рубль введут в обращение до конца 2023 года

Экономика
Министр финансов России Силуанов: цифровой рубль введут в обращение до конца 2023 года

Центральный Банк России планирует запустить цифровой рубль в обращение до конца текущего года. Такое заявление сделал министр финансов страны Антон Силуанов.

В понедельник, 24 апреля, глава ведомства принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые». Мероприятие проходит в выставочном центре «Манеж», расположенном в Москве.

При этом в ходе своего выступления политик рассказал о планах властей относительно использования цифрового рубля. Как он отметил, новая валюта станет доступна до конца 2023 года.

Кроме того, министр отметил надежность и прозрачность данного вида денег. Их применение будет лишено всяких ограничений при международных расчетах, добавил Силуанов.

Ранее брокет «Атон» запретил своим клиентам проводить операции с валютами государств, внесенных в список недружественных. Помимо прочего ограничение коснулось заключения сделок частными инвесторами.
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