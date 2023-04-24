Министр финансов России Силуанов: цифровой рубль введут в обращение до конца 2023 года

Центральный Банк России планирует запустить цифровой рубль в обращение до конца текущего года. Такое заявление сделал министр финансов страны Антон Силуанов.
В понедельник, 24 апреля, глава ведомства принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые». Мероприятие проходит в выставочном центре «Манеж», расположенном в Москве.
При этом в ходе своего выступления политик рассказал о планах властей относительно использования цифрового рубля. Как он отметил, новая валюта станет доступна до конца 2023 года.
Кроме того, министр отметил надежность и прозрачность данного вида денег. Их применение будет лишено всяких ограничений при международных расчетах, добавил Силуанов.
Ранее брокет «Атон» запретил своим клиентам проводить операции с валютами государств, внесенных в список недружественных. Помимо прочего ограничение коснулось заключения сделок частными инвесторами.