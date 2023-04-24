Мосгорсуд признал законным арест обвиняемой в совершении теракта Дарьи Треповой

Московский городской суд признал арест обвиняемой в теракте Дарьи Треповой законным и оставил ее в СИЗО. Об этом сообщили СМИ из зала суда.
Защита обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, ранее подала апелляцию. Однако суд отказал в обжаловании ареста и признал его законным в отношении Треповой.
«Суд рассмотрел апелляционную жалобу Треповой и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемой – без удовлетворения», — огласила решение судья.
Ранее Трепова созналась, что «безумно сожалеет» о взрыве в петербургском ресторане на Университетской набережной. Она также добавила, что «молится о здоровье потерпевших».