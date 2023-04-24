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Мосгорсуд признал законным арест обвиняемой в совершении теракта Дарьи Треповой

Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемой в совершении теракта Дарьи Треповой

Московский городской суд признал арест обвиняемой в теракте Дарьи Треповой законным и оставил ее в СИЗО. Об этом сообщили СМИ из зала суда.

Защита обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, ранее подала апелляцию. Однако суд отказал в обжаловании ареста и признал его законным в отношении Треповой.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу Треповой и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемой – без удовлетворения», — огласила решение судья.

Ранее Трепова созналась, что «безумно сожалеет» о взрыве в петербургском ресторане на Университетской набережной. Она также добавила, что «молится о здоровье потерпевших».
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