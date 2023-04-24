Житель Симферополя осужден на 4,5 года за участие в незаконном вооруженном формировании

Киевский районный суд города Симферополь осудил местного жителя на 4,5 года лишения свободы за активную деятельность в НВФ «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией), информирует пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
В пресс-службе отмечают, что обвиняемый обеспечивал деятельность организации. Также уточняется, что, имея возможность прекратить участие в НВФ, он не обратился в надлежащие органы с подобным заявлением, а наоборот — продолжил преступные деяния. Суд осудил преступника к 4,5 годам лишения свободы. Первый год пройдет в тюрьме, а оставшиеся 3,5 года — в колонии строгого режима.
Следствием установлено, что обвиняемый по своему желанию стал участником действующего на Украине формирования в 2016 году. В его отношении следственный отдел УФСБ России по Крыму возбудил уголовное дело по части второй статьи 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»).
Ранее в Крыму военного осудили на два года за неисполнение приказа командира.