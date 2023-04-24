Житель Симферополя осужден на 4,5 года за участие в незаконном вооруженном формировании

В пресс-службе отмечают, что обвиняемый обеспечивал деятельность организации. Также уточняется, что, имея возможность прекратить участие в НВФ, он не обратился в надлежащие органы с подобным заявлением, а наоборот — продолжил преступные деяния. Суд осудил преступника к 4,5 годам лишения свободы. Первый год пройдет в тюрьме, а оставшиеся 3,5 года — в колонии строгого режима.