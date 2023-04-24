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Боевики убили 214 жителей Нигерии за последние три месяца

Весь мир
Боевики убили 214 жителей Нигерии за последние три месяца

Абуджа, 24 апреля. Власти штата Кадуна в северо-западной части Нигерии сообщили, что по меньшей мере 214 мирных жителей стали жертвами боевиков за период с января по март.

Согласно отчету о безопасности, который подготовили сотрудники правоохранительных органов, в результате террористических атак и межобщинных столкновений убито 196 мужчин, 14 женщин и четверо детей. Около 800 человек в это же время были похищены.

Губернатор штата Насир Эль-Руфаи призвал правительство усилить меры безопасности и активизировать борьбу с бандформированиями. По его словам, местным органам власти решить проблему и стабилизировать обстановку самостоятельно не представляется возможным.

Между тем нигерийские войска совершили ряд успешных операций в рамках борьбы с радикалами. Национальной армией уничтожен крупный склад боеприпасов. За последние две недели ликвидированы 54 террориста, спасены 468 похищенных жертв.

Ранее аналитики ООН в своем отчете сообщили об убитых на северо-востоке ДРК. Менее чем за пять месяцев от рук боевиков в провинции Итури погибло 500 человек.
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