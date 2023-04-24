Главный балетмейстер «Кремлевского балета»: ФАН рассказывает о жизни Андрея Петрова

В возрасте 77 лет скончался художественный руководитель Кремлевского балета Андрей Петров. Печальной новостью поделились сотрудники театра.
«Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства», — сказано в заявлении.
О причинах смерти, в настоящее время, не сообщается.
Талантливый, грациозный, чуткий – таким Андрея Петрова запомнили друзья и коллеги. ФАН вспоминает, как складывалась творческая жизнь главного балетмейстера «Кремлевского балета».
Андрей Петров родился в Москве 27 декабря 1945 года. С детства он был приобщен к искусству: мать Ольга Петрова была актрисой Московского театра «Ромэн», а отец Борис Холфин – танцовщиком Большого театра.
В возрасте 20 лет Андрей Петров закончил обучение в Московском хореографическом училище по классу Глеба Евдокимова, а затем попал в труппу Большого театра. Петров также учился на балетмейстерском факультете ГИТИСа, работал по профессии в Московском хореографическом училище и Кремлевском дворце съездов.
С 1990 года был художественным руководителем, основанного им, Театра балета КДС (с 1992 года — Театр балета ГКД (Кремлевский балет). Наиболее популярными постановками стали: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица» и другие шедевры маэстро.
В общей сложности, на его счету более 30 собственных постановок, в их числе балеты и танцы в операх. Его произведения показывали как на российских, так и на зарубежных сценах, например: в Болгарии, Китае, США.
Андрей Петров неоднократно был удостоен наградами. Среди них: Орден Дружбы, Орден Почета, Медаль Жукова, Орден «За заслуги перед Отечеством» и многие другие.
Редакция ФАН приносит соболезнования родным и близким Андрея Петрова.