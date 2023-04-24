Учительница из Одессы уволилась после обвинений в преподавании на русском языке

Об инциденте сообщило украинское агентство ТСН. Журналисты подчеркивают, что один из студентов отказался слушать произведения русских композиторов Петра Чайковского и Сергея Рахманова. После этого он пожаловался на педагога за то, что она ведет занятия на русском языке. В администрации вуза предложили преподавателю уволиться по собственному желанию после случившегося.