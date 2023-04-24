Учительница из Одессы уволилась после обвинений в преподавании на русском языке

Преподаватель одного из вузов Одессы был вынужден уволиться. Причиной стало то, что женщина вела занятия на русском языке.
Об инциденте сообщило украинское агентство ТСН. Журналисты подчеркивают, что один из студентов отказался слушать произведения русских композиторов Петра Чайковского и Сергея Рахманова. После этого он пожаловался на педагога за то, что она ведет занятия на русском языке. В администрации вуза предложили преподавателю уволиться по собственному желанию после случившегося.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Так, в феврале с должности был смещен один из киевских педагогов. У женщины возник конфликт со студентами, также связанный с языком.
Ранее на Украине приняли закон, не позволяющий присваивать объектам названия, связанные с Россией. Как сообщает RT, документ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским.