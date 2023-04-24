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Заемщикам упростят одновременную реструктуризацию нескольких кредитов в разных банках

Экономика
Заемщикам упростят одновременную реструктуризацию нескольких кредитов в разных банках

Заемщикам упростят одновременную реструктуризацию нескольких кредитов в разных банках. С соответствующей инициативой прежде выступил Центробанк России.

Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Такое решение поможет гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, указывается в сообщении. Инициатива закреплена в Стандарте защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности по кредитным договорам, подчеркнули ранее в Центральном банке.

Прежде стало известно, что Государственная дума России намерена рассмотреть законопроект об автоматическом осведомлении об оформленных кредитах.
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