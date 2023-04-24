Заемщикам упростят одновременную реструктуризацию нескольких кредитов в разных банках

Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Такое решение поможет гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, указывается в сообщении. Инициатива закреплена в Стандарте защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности по кредитным договорам, подчеркнули ранее в Центральном банке.