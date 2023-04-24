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Пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил участие своего сына в спецоперации на Украине

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил участие своего сына в спецоперации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию, связанную с участием его сына Николая в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ пообщался с журналистами 24 апреля. В ходе беседы он заявил, что его сын действительно участвовал в СВО.

«Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

Сын официального представителя Кремля ранее сообщил о положительном отношении семьи к его решению вступить в ЧВК «Вагнер». Об этом Николай Песков рассказал в интервью тележурналисту Владимиру Соловьеву.
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