Пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил участие своего сына в спецоперации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию, связанную с участием его сына Николая в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ пообщался с журналистами 24 апреля. В ходе беседы он заявил, что его сын действительно участвовал в СВО.
«Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции», — подчеркнул Песков.
Сын официального представителя Кремля ранее сообщил о положительном отношении семьи к его решению вступить в ЧВК «Вагнер». Об этом Николай Песков рассказал в интервью тележурналисту Владимиру Соловьеву.