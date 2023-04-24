Дарья Трепова призналась, что «безумно сожалеет» о совершенном в Петербурге теракте

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова заявила, что «безумно сожалеет» о взрыве в петербургском ресторане на Университетской набережной. Об этом сообщили представители СМИ, находящиеся в зале суда.
В понедельник, 24 апреля, в Москве проходит очередное слушание по делу об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. В ходе заседания девушка, передавшая журналисту статуэтку с взрывчатым веществом, полностью раскаялась в содеянном.
По словам Треповой, она ежедневно «молится о здоровье потерпевших». Также она добавила, что сожалеет о случившемся.
Ранее суд вынес решение, в соответствии с которым злоумышленницу арестовали до второго июня 2023 года. После этого адвокат девушки подал апелляционную жалобу, потребовав изменить меру пресечения.