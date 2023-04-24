Следствие установило личность матери жестоко убитого младенца в туалете поезда на юго-востоке Москвы

По предварительным данным, женщина 1998 года рождения родила ребенка в туалете вагона, после чего совершила его убийство. Известно, что мальчику нанесли ранения в области шеи, а во рту у него был оставлен сверток бумаги, который препятствовал дыханию. По информации из СМИ, повреждения могли быть нанесены ножницами. Следствие в настоящий момент продолжает выяснять детали гибели новорожденного.