Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала COVID-19 «рутинной инфекцией»

В понедельник, 24 апреля, на расширенном заседании коллегии Минздрава России вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о COVID-19, назвала данное заболевание «рутинной» инфекцией.
Голикова отметила, что многие граждане России уже успели забыть о ковиде. Между тем, она подчеркнула, что заболевание «плотно» вошло в нашу жизнь и забывать о нем нельзя.
«Он (COVID-19 — Прим. ред) <…> становится по сути рутинной инфекцией. К сожалению, нам невозможно ослаблять внимание к этой проблеме. Пока еще люди заболевают и уходят из жизни», — подчеркнула вице-премьер РФ.
Голикова отдельно высказалась о постковидном синдроме. Она считает, что он тоже сильно влияет на здоровье жителей России. Кроме того, необходимо внимательно бороться с новыми вариантами вируса, которые появляются периодически.
Стоит отметить, что в России за сутки было выявлено 5458 новых случаев заболевания коронавирусом. За день от коронавируса умерли 34 человека, 382 человек госпитализировали.